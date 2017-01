FOTO: Slovenska bitka kuharjev: to so tekmovalci

Če ste ljubitelji resničnostnih šovov, potem vas bo ta vest razveselila. Na male zaslone namreč prihaja MasterChef Slovenija, v katerem se bo pomerilo 16 tekmovalcev v kuhinjskih spretnostih. Med njimi boste lahko videli manj in bolj znane Slovence.

Spodaj jih predstavljamo.

Elvis Kudić, 20 let, Bohinjska Bistrica: Je najmlajši tekmovalec. Kuhinja mu ni tuja, saj je dijak Srednje šole za gostinstvo Radovljica. Elvis trenira atletiko, a ga je poškodba prisilila k počitku, ki ga je izkoristil za vstop v MasterChef Slovenija, v katerega so ga brez vednosti prijavili sošolci. Njegova športna disciplina se izraža na vseh področjih, zato gre v kuharski boj izredno motiviran. Elvis pravi, da najraje pripravlja lazanjo, njegova prva jed, ki jo je spekel, pa so bili zažgani piškoti.

Dušan Godunc, 56 let, Maribor: Najstarejši tekmovalec, pomorščak Dušan, dela v ladijski strojnici. Piše recepte in spisanih ima že 50. Nekoč želi izdati svojo kuharsko knjigo, ki bi se imenovala Piratska kuhinja. Dušan bo poskušal sodnike prepričati z morskimi jedmi, saj pravi, da najbolje pripravi škampe in morske sadeže na tisoč in en način.

Sašo Šketa, 35 let, Ljubljana: Sašo pravi, da je nasmeh najboljša začimba, tako da bo svoje jedi začinil tudi s tem. Po poklicu je grafični oblikovalec, a svoj prosti čas nameni prav hrani, saj se ukvarja s kulinaričnim blogerstvom. Za kuho pravi, da je umetnost in v vrsti svojih kulinaričnih poskusov, ki jih ni malo, saj je med drugim že izdal svojo knjigo, je najponosnejši na presno interpretacijo prekmurske gibanice. Njegov najstrožji kritik je njegovo dekle, a sam pravi, da mu vsaka jed uspe.

Iztok Jovan, 43 let, Notranje Gorice: Na Iztokovem obrazu boste težko videli nasmeh, saj pravi, da je cinik v dno duše. Ker rad kuha, so ga prijatelji že od prve sezone nagovarjali, naj se prijavi v MasterChef Slovenija. Njegova najljubša hrana je pljučna pečenka, nikoli pa mu ne uspe pripraviti popolne babičine gobove juhe. Njegovi spomini na kuho sežejo v otroštvo, ko je še z babico pripravljal jabolčni zavitek. Je pa hrana povezana tudi z njegovo ljubeznijo, saj je morala zdajšnja žena na prvi zmenek prinesti artičoko, po kateri jo je prepoznal.

Sara Rutar, 26 let, Izola: Primorka, ki seveda najbolje pripravlja morske jedi, na katere tudi stavi pred Masterchefovimi sodniki. Sara je bila pred leti izbrana v izzivu za preoblikovanje telesa in ga z inštruktorjem preoblikovala v telo fitnesovske misice. Nastopila je na nekaj tekmovanjih in tudi pobrala nekaj lovorik. Fitnes jo je osvojil, tako da zdaj prisega na zdravo prehrano, ki sovpada s športno dejavnostjo. Čeprav je bil nastop v oddaji MasterChef Slovenija njena skrita želja, se je odločila za prijavo šele sedaj, ko je izgubila službo.

Nina Plahčinski Drobne, 45 let, Šentvid pri Stični: Nina je zdravstvena administratorka, ki jo kuhanje napolni z energijo, tako da je svoje znanje želela preizkusiti tudi v MasterChefu Slovenija, ki ji pomeni nov korak v življenju. Njena najljubša jed je gibanica, med svoje kreacije, na katere je najponosnejša, pa šteje solato, ki je bila tako lepa, da partner sploh ni vedel, kako bi se je lotil, da je ne bi uničil. Njena življenjska strast je ples, je pa napisala tudi knjigo o svojem psu, ki jo je izdala v 50 izvodih.

Klara Avsenik, 24 let, Straža: Klara je po izobrazbi psihologinja, ki je tik pred dokončanjem magisterija. Rada potuje, na spisku ima že več kot 40 obkljukanih držav, in rada dobro je, zato je tudi ustvarila blog, na katerem predstavlja gurmanske pladnje izobilja. Najboljši kuharski nasvet je dobila od mame, da prežganje ni zdravo, sama pa prizna, da ji nikakor ne uspe narediti perfektno pečenega piščanca. Čeprav jo boste pogosto videli oblečeno v razigrane pikice in s pentljo v laseh, so njene roke pravo nasprotje, saj ima opazno tetovažo.

Mojca Gorkič, 42 let, Ljubljana: Za Mojco bosta doma navijala 13-letna dvojčka, ki sta poleg moža tudi njena največja kritika. Pravi, da je med jedmi najponosnejša na svoj suši, se ji je pa že zgodilo, da je pripravila zažgano pico z zelo slabim testom. Čeprav jo kuhanje sprošča in najraje ustvarja jedi s srcem, pa pravi adrenalin doživi tudi na motorju, ki je njena velika strast.

Boštjan Meglič - Peška, 50 let, Tržič: Gorenjski humorist dela tudi kot radijski moderator. Znan je kot zabavni televizijski Poštar ali Mojster Peška. Kot moderator brez dlake na jeziku popestri marsikatero veselico in dogodek, od koncertov, pustnih karnevalov do osebnih praznovanj. Srečamo ga lahko tudi v glasbenih vodah, saj je s skupino Veseli Gorenjci posnel zabavno skladbo 'Naš poštar Peška'. Pred kratkim je imel možnost nasmejati celo predsednika Boruta Pahorja. Boštjan pravi, da rad dobro jé, najraje vse jedi na žlico. Kot anekdoto pove, da je nekoč skuhal haše za ves blok.

Sašo Weilgoni, 33 let, Ljubljana: Sašo je eden bolj znanih slovenskih improligašev in zabaven lik iz televizijskih oglasov. Ukvarja se z animacijo in stand-up komedijo. V omenjenih krogih ga poznajo kot Mš. Njegov prijatelj Luka Korenčič iz lanskega MasterChefa Slovenija je njegov najstrožji kritik in prav z njim, v enem izmed ljubljanskih lokalov, vodita kulinarični dogodek »Zaprta kuhinja«. Sašo je velik oboževalec kanalov na youtubu, njegov smisel življenja pa sta zabava in humor. Najraje jé steak s tartufi, najbolje pa pripravi marinirana svinjska rebrca v 'bbq' omaki.

Klemen Mramor - Clemens, 24 let, Ljubljana: Glasbenik, ki se poleg petja ukvarja z dramsko igro, ki jo je izpopolnjeval v Londonu. Pogosto ga lahko slišimo tudi kot glas risank: Star Wars, Smrkci, Yu-gi-oh, Peter Pan, saj mu je sinhronizacija zelo ljuba. Zagotovo ste nanj naleteli v Usodnem vinu ter v mnogih drugih igranih serijah. S svojim hitom Mava to je navdušil leta 2015 in leto za tem na Pop rock večeru s skladbo Jst bi te mel. Njegova najljubša jed je kari, najponosnejši pa je na rižoto z gamberi.

Sašo Bertoncelj, 32 let, Škofja Loka: Prvič bomo med tekmovalci spremljali vsem znanega, še aktivnega športnika, telovadca na konju z ročaji. Sašo je športno občinstvo razveselil že z marsikaterim športnim dosežkom, za svoj največji uspeh si šteje 1. mesto na evropskih igrah leta 2015 v Bakuju, leta 2013 je prejel priznanje za najboljšega športnika Gimnastične zveze Slovenije, zabeležil je 24 uvrstitev na stopničke svetovnega pokala, od tega 8 zmag. Je očka trimesečnemu dojenčku. Kot se za pravega športnika spodobi, ima rad dobro porcijo energije v obliki njokov, med svojimi jedmi pa najbolje pripravlja lososa na vse načine.

Lucija Ćirović, 44 let, Ribnica: Magistrica ventrilokvizma, stand up-komičarka, igralka, učiteljica dramske igre, a to je le nekaj ključnih nazivov, s katerimi se ponaša Lucija. Zabavna Ribničanka bo poskrbela za smeh v kuhinji in zagotovo tudi za dobre sladice, saj se rada pohvali s svojo čokoladno torto. Med kuhinjske pogruntavščine šteje ugotovitev, kako nadomestiti manjkajoče sestavine, za primer navede zmleta lanena semena namesto jajčnega beljaka. Lucija pravi, da bodo njeni korenčki govorili.

Lea Plut, 30 let, Ljubljana: Lea je bila leta 2006 razglašena za Supermodel Slovenije, a to je le eden od uspehov v njeni manekenski karieri. Bila je del mnogih slovenskih in svetovnih kampanj, kot so Levi's, Mac, Mura in še mnogo drugih. Trenutno je njena najpomembnejša vloga v življenju biti mamica dveh deklic in družino postavlja na prvo mesto. Družina jo kliče Pepa, ker v družbi vedno skrbi za zabavo, in nekoč si želi v središču Ljubljane imeti Pepa's brunch. Za najljubšo jed se ne želi odločiti, saj pravi, da je gurmanka, ki rada poskusi vse, a vseeno namigne, da so med najboljšimi mamini slivovi cmoki.

Salome, 48 let, Ljubljana: Prihaja nova Salome, kot je še ne poznate. Umirjena ženska, ki je osredotočena na cilj, a še vedno zelo glasna. Salome je istrski otrok, odraščala je ob mami kuharici in očetu peku, z obžalovanjem, da se ni izšolala za kuharico, ker ji je kuhanje res zelo ljubo. Prav zato se je tudi odločila, da bo svoje kuharsko znanje preizkusila v MasterChefu Slovenija. Predvsem dobra je v pripravi morskih specialitet, njen kuharski stil pa je po receptu mam in babic, kot pravi sama. Salome je odločena, da bo kuhala v vrtoglavih petkah.

Natalija Kolšek, 46 let, Maribor: Narodnozabavna pevka iz Maribora. Mnogo ljudi jo pozna tudi iz prve sezone šova Znan obraz ima svoj glas, kjer je navduševala s preobrazbami, ki so večkrat presenetile še njo samo. Rada je drzna s svojimi pričeskami, zato je njena barva las velikokrat nepredvidljiva. Doma je gospodinja, ki velikokrat pripravlja družabne večerje. Na njenem meniju so pogosto tortilje s piščančjim mesom, Natalija pa nasmeji z zgodbo o svoji juhi, ki je bila tako zanič, da je niti pes ni želel jesti, ker jo je gostila z moko. Seveda je bila takrat stara rosnih devet let.