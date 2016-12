FOTO: Slovenke ponorele: tako »luštkan« je bil Borut Pahor

Očitno ob koncu leta predsednika države Boruta Pahorja daje nostalgija. Na facebooku in instagramu je namreč objavil fotografijo iz časa, ko je bil še majhen deček.

Prijatelji so ga zasuli s komentarji, najbolj pa so se raznežile predstavnice nežnejšega spola, ki so se v en glas strinjale, da je bil kot otrok »luštkan«. Komentatorji so opazili še, da so očitno v tistem času imeli vsi enake medvedke.