FOTO: Slovenija je odločila: zmaga na volitvah gre Hillary!

Vsi, ki so oddali glas, so se kitili s posebno značko.

LJUBLJANA - Na gala dogodku smo med drugimi opazili enega najbogatejših Slovencev in ustanovitelja Studia Moderne Sandija Češka, manjkati seveda ni smel ameriški veleposlanik Brent Hartley, uzrli smo tudi šefa Modre zavarovalnice Boruta Jamnika, predsednika Združenja Manager Aleksandra Zalaznika, prvo damo Medexa Alešo Kandus, predsednika protikorupcijske komisije Borisa Štefaneca in Mario Anselmi, ki ima z Bisnodeom pod lupo celotno slovensko gospodarstvo.

Cvetober slovenskega gospodarstva, medijev in politike je imel priložnost glasovati kot to počnejo milijoni Američanov. In rezultat: 63 % "volivcev" je glasovalo za demokratko Hillary Clinton (predstavlja jo osliček, ki je simbol demokratov). Le dobra tretjina je podprla Donalda Trumpa.



Takole so lahko glasovali Slovenci

Glasovi za ameriško levico

Že drugič zapored smo v Sloveniji tako glasovali za demokrate; že na zadnjih volitvah leta 2012 je v Amchamovem glasovanju zmagal Barack Obama, vendar je bil takrat boj z republikancem Mittom Romneyjem bolj tesen (60-40).

Veleposlanik: Slovenija nepogrešljiva

Ameriški veleposlanik je v govoru poudaril, da se bo moral novi predsednik ali predsednica zagotovo obrniti tudi na "naše nepogrešljive partnerje v Evropi, vključno s Slovenijo, da nam bodo pomagali oblikovati boljši svet". Po mnenju Zalaznika pa ima dobre možnosti za zmago Trump: »Mislim, da si ljudje povsod želijo nečesa novega, svežine, drugačnosti, in to Trump je. Clintonova pa je nadaljevanje dosedanjega.«