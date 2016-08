FOTO: Slovenija ima talent dobila voditelja, ki ni plešast!

Domen Valič je novi voditelj šova Slovenija ima talent na Pop TV. Pred dnevi so se razširile govorice, da se jeseni v nedeljski večerni šov ne vrača voditelj Peter Poles, o čemer si lahko več preberete na povezavi.

Domen je sicer brat Vida Valiča, ki je doslej šov vodil s Petrom, o novi vlogi pa pravi: »Z Vidom sva najboljša prijatelja. Vzgajana sva bila v maniri, da je bratska ljubezen najpomembnejša. On je moj brat do konca mojega življenja z vsemi svojimi kodri ali pa brez njih. Hecanje in zbadanje se pri naju ves čas prepletata. Vid je specialist v spravljanju ljudi ob živce, ve pa tudi, kdaj je vrag odnesel šalo in je nujna pomoč. Sicer je bolj izkušen TV-voditelj, ampak jaz se hitro učim in ne želim prav nič zaostajati. Veseliva se sodelovanja, vodenja oddaje in nimava kakšnega posebnega strahu. Samo prijetno brbotanje v pleksusu, preden se začne odštevanje: 3, 2, 1 …, AKCIJA!!«

Sicer pa se bodo prihodnjo soboto v Operi pričele avdicije, šesta sezona šova pa poleg voditelja z lasmi prinaša še nekaj novosti, denimo tri nove kategorije, v katerih iščejo originalne in specialne nastope.