FOTO: Slovenec, ki je odprl finale Lige prvakov

Minuli konec tedna je kraljevi klub Real Madrid s kraljevsko predstavo spisal zgodovino nogometa, saj je kot prvi ubranil naslov v Ligi prvakov. Spektakel, na katerega so čakali milijoni nogometnih navdušencev, je odprla skupina Black Eyed Peas, s katero je navdušil tudi slovenski plesalec Marko Stamenković, ki že leta niza uspehe na britanskih odrih in ob boku največjih imen glasbene industrije. Zaupal nam je, da so za plesni spektakel v Cardiffu poskrbeli ameriški koreografi, s katerimi je v preteklosti že sodeloval, in so ga tudi tokrat z veseljem povabili zraven. »Občutek je nor. Na stadionu je bilo tako hrupno, da ne bi slišali ničesar, če ne bi imeli slušalk. No, pa tudi takrat je bilo težko slišati glasbo. Po vsem telesu sem čutil vibracije, kamor koli sem pogledal, pa je bilo morje ljudi,« nam je Marko zaupal svoje občutke po še enem odličnem nastopu, ki je obogatil njegovo plesno kariero.

