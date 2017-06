FOTO: Slavček slovenskih src se je razjokal

Zlobneži sicer znajo povedati, da bi bilo pričakovano, da se to zgodi njegovi ženi Maji, a ni bila ona tista, ki je ob obletnici zakona potočila solze. Zajokal je njen mož, štajerski slavček Damjan Murko. A to še zdaleč ni edina govorica, povezana z njunim zakonom. V zobeh sta pravzaprav že od čisto samega začetka. Ko sta pred devetimi leti v mariborski stolni cerkvi rekla da, je dvomljivcev kar mrgolelo. Nekateri so menili, da gre v resnici za reklamni nateg razvpitega Murka, drugi so bili prepričani, da bo ločitev sledila po le nekaj dneh. A skupaj sta že devet let, obletnica mineva v teh dneh. Kot vsa leta doslej sta tudi tokrat pripravila zabavo v Gold pubu v Radljah, ki sta jo popestrila harmonikar Domen Trobiš, ki je ob tej priložnosti sedel tudi za klavir, in pevka Mili. Kot se pohvali Murko, je bilo na praznovanju lepo, čeprav jima na zakonski poti ni bilo vselej postlano z rožami.



Nekoč, pred leti, je bilo menda tudi tako hudo, da je celo jokal. Zdaj z veseljem deli svoje izkušnje in mnenje o zakonskem življenju. »Zakon je stvar prilagajanja, kompromisov in odrekanja. Devet let ni mačji kašelj, in če ni prave energije in predvsem pogovora, gre par lahko zelo hitro drug mimo drugega, namesto drug ob drugem. Najino zakonsko življenje se je absolutno spremenilo pred skoraj petimi leti, ko sva dobila otroka. Seveda na lepše, bolj umirjeno in zdaj se zavedam, kaj pomeni družina, tvoj človek, za koga delaš, dihaš in živiš. Oba sva se veliko naučila in zdaj vem, kaj je v resnici prioriteta v najinem življenju – najin zaklad, in hvaležna sva bogu, da nama je dano biti očka in mamica,« pove.



Bosta pa ta obletnica in naslednja, deseta, posebni, okrogla naslednje leto bo menda tudi zadnja, če lahko verjamemo slavčku. In zakaj bo tako? »Deset let zaporedoma je bilo dovolj, kljub temu pa upam, da se bodo najini najbližji spomnili, kdaj sva si pred bogom in ljudmi obljubila večno zvestobo,« pojasni. Še vedno pa bo organiziral poroke.