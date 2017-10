FOTO: Skoraj nage kmetice obnorele sotekmovalce: U, kaka ritka …

Na kmetiji brez tekoče vode se je treba tudi pri higieni znajti po svoje. Dekleta so tako smuknila v kopalke in si privoščila prho, ki je bila v resnici iz kanglic za zalivanje. Kakor koli že, s tem so seveda pokazala precej gole kože, njihovi sotekmovalci pa so jih pri umivanju rade volje opazovali.

Vsi po vrsti so priznali, da seveda radi pogledajo žensko postavo. Boris, ki na kmetiji velja za velikega šarmerja, je ob prhanju glasno predel: »U, kaka ritka …« Tudi Branko se je strinjal, da mu ni bilo hudega: »Na terasi so kazale znake zadovoljstva. Pozabile so, da jih kdo gleda. Dober občutek … Razmišljamo, da bi napravili tuš.«

Mirela, ki si je po dolgem času vendarle lahko privoščila tudi umivanje las, pa je dodala: »Priznam, doma sem v enem tednu lahko porabila liter šampona, tukaj pa je dovolj ena kapljica, tako da sem se naučila tudi tega, kako lahko z majhnim dosežeš več.«