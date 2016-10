FOTO: Skakalčeva žena je nova voditeljica športa

Žena smučarskega skakalca Jerneja Damjana Taya ima novo službo. Jutri se bo prvič preizkusila v vlogi voditeljice športa v informativni oddaji Planet Danes.

Taya je sicer del športne ekipe že od začetku meseca in se je preizkusila v vlogi novinarke, zdaj pa se bo pridružila Miranu Tišiću in Mileni Novak. »Šport intenzivno spremljam že od malih nog in uspehi športnikov so me že od nekdaj navduševali. Doslej sem to svoje znanje lahko delila le z redkimi, zdaj pa se mi je ponudila priložnost, ki sem jo čakala res dolgo. Z našimi gledalci bom lahko delila rezultate, ozadja, poglobljene analize pa tudi veselje ob športnih uspehih,« je povedala Taya.