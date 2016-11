FOTO: Shujšani fantje v Survivorju: mišice, kot jih še niso imeli

Survivor je zagotovo eden najbolj krutih resničnostnih šovov pri nas, saj se morajo tekmovalci na samotnem otoku znajti po svoje. Tako je tudi s hrano, in prav njeno pomanjkanje je večina tekmovalcev čutila kot največjo težavo. Izvedeli smo, da so po koncu šova fantje v povprečju shujšali manj kot dekleta, so bile pa zato njihove mišice po resničnostni shujševalni kuri toliko bolj izrazite kot ob prihodu na otok. Pred šovom so tekmovalce nastanili v hotelu in Jurij nam je priznal, da so bili že takrat njegovi obroki večinoma sadni ali zelenjavni. »Sem pa občudoval sotekmovalce, ki so že za zajtrk pojedli pet kosov pečenega piščanca. Za večerjo sem si včasih privoščil samo pivo in gledal nekatere, ki so imeli pred seboj štiri ali pet polnih krožnikov. Morda sem v tistih dneh pridobil kakšen kilogram, tako da sem po šovu izgubil le kakšne tri.« Sandi je priznal, da je v šovu shujšal kar 17 kilogramov. »Ko sem prišel domov, sem najprej pojedel pico, nato sem si zaželel burek in kebab,« je povedal. Priznal je še, da je z uživanjem hrane pretiraval tudi po koncu šova oziroma ko so jih ustvarjalci šova namestili v resort. »Nisem imel občutka, koliko lahko pojem in koliko ne,« je povedal in priznal, da so mu po ogromnih obrokih začele zatekati noge, nato pa se je odločil, da bo v prihodnjih dneh jedel le piščanca.



Neprespane noči



Grega nam je zaupal, da je izgubil okoli deset kilogramov. »Pretiranih zalog maščobe nisem imel in tudi za šov se nisem basal s hrano. Nenehno sem v gibanju, zato težko pridobivam izgubljene kilograme, zlasti mišice,« je potarnal. Si je pa kljub temu po odhodu iz šova privoščil obilno večerjo. »Mislim, da sem pojedel okrog štiri velike krožnike mesa, testenin, hamburgerja, povrhu pa še kup sladkarij,« je še povedal. Kmalu se je izkazalo, da je bila preobilna večerja velika napaka. »Vso noč me je bolel trebuh, poleg tega pa sem jo preživel na stranišču. Požrešnost me je stala kar nekaj neprespanih noči. Ker sem naslednjih nekaj dni nadaljeval tak tempo prehranjevanja, se je moralo nekaj zgoditi. Telo ni bilo pripravljeno na tako veliko količino hrane, zato sem dobil želodčne krče,« je opisal svoje prve dni po prihodu iz šova. Ko je uredil težave z želodcem, so mu začele zatekati noge, zadnji dan na Filipinih pa so nevšečnosti čudežno izginile. »Po prihodu domov sem imel kakšna dva ali tri tedne povečan tek, potem pa sem prišel v normalne vzorce prehranjevanja zmernih obrokov večkrat na dan,« si je končno oddahnil.

