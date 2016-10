FOTO: Senad in Matjaž sta ga merila

Tekmovalci zaključujejo gradnjo svinjaka, in ker sta mentorja zelo natančna, so se odločili, da še enkrat preverijo, ali mere ustrezajo. Senad pa je ugotovil, da bo natančnost mer določil na prav poseben način. Ker mora biti svinjak dva metra dolg in dva metra širok, je določil, da se bo kar sam ulegel na tla, in če mu bo nad njegovo glavo ostalo še 15 centimetrov, potem bo mera prava.

Ker mu nekaj ni šlo v račun, je prosil še Matjaža, da se uleže na tla. Kasneje sta s skupnimi moči izmerila še velikost zunanjega ograjenega dela. Matjaž je na koncu povedal, da upa, da so mere prave in da mentor ne bo gledal na vsak centimeter.