FOTO: Seksi kmetija na vrhuncu: držal jo je za joške, da ni utonil

Dogajanje na kmetiji se bliža vrhuncu in vzdušje je temu primerno. Na posestvo so se vrnili izpadli tekmovalci, Zara je pogledala skozi okno in najprej prepoznala Anno. Nato so se vsi trije finalisti pognali iz kuhinje pogledat, kdo vse je prišel. Poleg Anne so se na posestvo vrnili še Senad, Marjan, Franc in Andrej.

Po petih povratnikih so na posestvo prikorakali še trije. Kaže, da so med Adriano in Lidijo še vedno hude zamere in da je Božo pred prihodom malce pregloboko pogledal v kozarec. Hiša na Zaplani je po dolgem času spet polna ljudi in zato se neprestano nekaj dogaja. Predvsem Božo je bil kar pogosto v središču dogajanja, saj je na posestvo prišel pod vplivom alkohola in se zato zapletel v kar nekaj prepirov.

Vroče v džakuziju

Ko je sonce že zašlo, ga je zamikalo, da bi preizkusil še najnovejšo pridobitev na posestvu, džakuzi. Nepričakovano se mu je pridružila še Lidija, zaradi česar se je Rada začela močno zgražati in povedala, da se sama na tak način kot Lidija ne bi mogla razkazovati pred vsemi. Senada pa je bolj zmotilo to, da je Božo grabil Lidijo za prsi, ta pa se temu presenetljivo ni preveč upirala. Kasneje je Božo priznal, da je Lidijo res držal za prsi, ampak obenem poudaril, da je bilo tako samo zato, ker se je moral nečesa prijeti, saj bi v nasprotnem primeru lahko celo utonil.