FOTO: Šefinja v kozarcu šampanjca

Kako zelo zabavna je v resnici šefinja protokola Ksenija Benedetti, dokazuje z objavo posebnega darila. Vse do decembra je morala počakati, da je lahko pokazala šaljiv koledar, na katerem zadnji mesec krasi prav ona. Sodelavci so ji takole zagodli in zamenjali obraz, da se je v hipu iz resnobne mojstrice pravil in diplomatskega bontona prelevila v razgaljeno starleto. Namesto ob kozarcu šampanjca je Ksenija pristala v njem in se ob pogledu na fotografijo do solz nasmejala. »Šefica protokola se bo na tradicionalni službeni večerji sprostila v kozarcu penine in nazdravila novemu letu,« so zapisali in zaman čakali na njen vroči nastop. So pa zato leteli komplimenti na njen smisel za samoironijo in dejstvo, da bi morali takšne nadrejene klonirati in jih razposlati po deželi Šentflorjanski.

