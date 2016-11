FOTO: Sebastian in Ajda se ne skrivata več

Skrivanja je očitno za zaljubljena igralca Sebastiana Cavazzo in Ajdo Smrekar konec. Pred dobrim tednom sta se namreč skupaj odpravila po nakupih, lastniki stojnice pa so na spletu s ponosom razkrili to informacijo.

Da je eden izmed najbolj zaželenih slovenskih moških oddan svetlolasi lepotici, se je začelo govoriti pred približno mesecem, a igralca sta o tem molčala. Oba sta namreč znana po tem, da skrivata svojo zasebnost.