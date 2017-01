FOTO: Se spomnite, ko jo je tako otipaval? Zdaj gre njegovo premoženje na dražbo

Premoženje resničnostnega zvezdnika Joela se bo po napovedi ljubljanskega okrajnega sodišča kmalu znašlo na dražbi. Upnik je ponudnik mobilne telefonije Simobil, a Joel nam je pojasnil, da do napovedane dražbe ne bo prišlo.

Tole je objavilo sodišče.

»Pred časom sem že pojasnil, da sem imel dolg, ki sem ga poplačal, a ga niso poknjižili in zaradi tega imam še zdaj težave,« je pojasnil Joel in dodal, da je takrat nakazal več, kot bi bilo potrebno, zaradi česar je nastala zmešnjava.

Joel pravi, da urejanje zadeve poteka tako, da ves čas kliče v računovodstvo in tajništvo, kjer preverja, ali je vse v redu. »Vsakič je isto, zdaj se mi je zgodilo to in enkrat prejšnje leto. Vsakič, ko pride do tega, sproti uredimo.«

Joel je sicer v zadnjem času zelo delaven, saj je s starleto Anjo Jenko dela pri portalu za promocijo dogodkov. Pravi, da časa za zabavo ni prav veliko, saj ga večino preživi na sestankih in v pisarni. Občasno pa se še vseeno loti dela za točilnim pultom.