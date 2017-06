FOTO: Saška Lendero je pobegnila v Tunizijo

Takole so se Saša, Miha in Aria sproščali na Djerbi. Foto: facebook

Po katastrofalnem požaru na Vrhniki, ki je ogrozil tudi okoliške kraje, se je Saša Lendero s svojo družino odpravila na lepše in se tako ognila morebitnim negativnim vplivom ob izgorevanju kemičnih snovi. Z Miho Hercogom sta se odločila za tunizijski otok Djerbo, kjer so se s hčerkico Ario predajali počitniškim radostim. Poležavanje na plaži, jahanje konj, obvezno plavanje in nabiranje školjk ter spodbujanje ustvarjalnosti ob čarobnih razgledih so bile njihove glavne aktivnosti. Saša si je ob tem odpočila, saj bo potrebovala veliko energije za promocijo nove skladbe Mišolovka, ki jo je posnela z Barabami.

