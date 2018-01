FOTO: Saša Einsiedler spregovorila o hčerini bolezni

»Ves teden je imela moja hčerka več kot 39 vročine. Danes ima pa samo 38. Juhej! A ne, kako smo smešni ljudje? Ta hip je 38 zanjo uspeh. In zame je. Če pa bi ne imela prej ves teden višje, bi bila že 38 cela drama... Vedno znova potrebujemo neke primerjave... cenimo stvari samo takrat, ko jih izgubimo... Kako se punca veseli dneva, ko bo imela toliko odmašen nos, da bo lahko kaj poduhala... Ali opazi to, da ima vonj, ko je zdrava? Ne, seveda ne. Ker je samoumevno. Veseli se, da bo lahko delala za šolo. Hahaha, kakšen preobrat!« se začne osebni zapis, ki ga je nekdanja pevka in televizijska voditeljica pa tudi mamica petih otrok Saša Einsiedler objavila na facebooku.

»Ko bi spoznanja le trajala še in še. Zavedanje, kako bogati smo, ker vidimo, ker se počutimo dobro, ker lahko poduhamo vonj sveže pečenih palačink, ker imajo okus. Bogati, ker gremo lahko na sprehod, ker se lahko gibljemo, ker nas noge nosijo brez vrtoglavice. Upam, da se pozdravi čim prej. In upam, da vsi ti najini pogovori o tem, kako je potrebno ceniti svoje zdravje, ne bodo prehitro pozabljeni. Grem skuhati nov čaj,« je še zapisala o svoji bolni deklici in dodala fotografijo male ubožice.

Upamo, da bo čim prej okrevala!