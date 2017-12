FOTO: Šarec bi podaril zdravo pamet

Kamniški župan Marjan Šarec, ki se je na zadnjih predsedniških volitvah prebil v drugi krog volitev in pošteno oznojil čelo Borutu Pahorju, ima za Slovence neklasično željo. »Obdaril bi jih s sodelovanjem in zdravo pametjo. In to vse dni v letu, ne samo za praznike.« Foto: arhiv Suzy

Domen Valič bi slovenskemu narodu podaril teleskop in mikroskop. »Tako da bi lahko vsi skupaj bolje razumeli naravo in jo objemali, ko nas crklja, ter jo spoštovali, ko nam žuga in nas vzgaja!« Foto: arhiv Suzy

»Zagotovo bi Slovenke in Slovence obdaril z razumevanjem, prijateljstvom, sprejemanjem in ljubeznijo, poleg tega pa bi vsakemu podaril svojo zgoščenko in vstopnico za koncert!« pravi Božiček Nipke. Foto: arhiv Suzy

Radijec Tim Kores - Kori pravi, da si nekateri Slovenci ne zaslužijo daril, ker so bili poredni. »Poznam pa veliko takšnih, ki si jih zaslužijo. Naš narod bi obdaril s cenejšim bencinom, s privoščljivostjo in službami, mogoče tudi z obiskom Melanie Trump na našem radiu Center!« Foto: arhiv Suzy