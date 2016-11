FOTO: Sandijeva drama na Filipinih zaradi bolnega očeta

Tekmovalci Survivorja so se tokrat iskreno razveselili denarja, ki so ga dobili v zvitkih. Odpravili so se na dražbo, kjer so se vrstili obroki hrane. Ko je Teja uživala v svojem obroku, je Ines le nejevoljno zmajevala z glavo, drugi predmet pa je bil očem sprva skrit. Sandi si je tako, ne da bi prej vedel, kupil riž, ki ga na otoku tako in tako po malem jedo vsak dan, Alen je užival v čisto pravem pivu, Klemen pa je sotekmovalki Ines »kupil« prenočitev na Otoku izgnanih.

Jurij je dobil na izbiro pečenega piščanca in riž ter moko za celotno pleme. Izbral je drugo možnost, potem pa je imel na izbiro bananin kruh ali pošiljke od doma za celotno pleme. »A je to mogoče? Prav od doma?« se je spraševal Sandi, preostali pa so Juriju govorili, naj vendar vzame hrano. In poslušal jih je.

Svojo malo dramo pa je doživel tudi Sandi, ki ni mogel zadržati solz. »Jaz ne bi ravnal enako kot Jurij. Vzel bi tista pisma, zaradi tega sem spustil solze. Skrbi me, kako je doma z očetom, saj je v slabšem zdravstvenem stanju,« je povedal. »Moj oče mi pomeni največ na svetu, tudi mama, sama je šla skozi iste težave in vem, kako je bilo. Upam, da bo z očetom enako, kot je bilo z mamo, da bo ozdravel. In da ne bo nič narobe, ko pridem nazaj,« je sklenil v solzah.

Jurij se je potem opravičeval, da bi stvari domačih gotovo vzel, če mu preostali ne bi tako prigovarjali, naj vzame hrano. Poleg tega se tekmovalci zavedajo, da jih prav kmalu čaka pot domov.