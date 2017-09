FOTO: Sabina odločno: »Odrezala mu bom jajca in še k**** zraven!«

Na kmetiji so se že začela kresati mnenja. Sabina je besna na sotekmovalca v skupini in pravi: »Odrezala mu bom jajca in še k**** zraven!«

Kletvice letijo vsepovprek. Sabina je bila užaljena, ker ji je David očital, da ne zna pripraviti kislega mleka. Dejal ji je, da je edino, kar zna, molzenje krave. Vendar se Sabina ne da.

Sabina: Kaj je narobe z mano?

Sabina se očitno v letošnji Kmetiji čuti ogrožena in se ji zdi, da jo vsi sovražijo. Za tekmico iz sosednje skupine je denimo dejala: »Če me je enkrat zaje**la, me ne bo več! Mene lahko samo enkrat, drugič me pa ne more!« Besedni zaklad sicer ni ravno bogat, je pa začinjen in dovolj sporočilen ...