FOTO: S to vročo fotografijo je Alma pokazala novega

Po koncu ljubezni z Jasminom si je Alma Pijuković, udeleženka zadnje sezone šova Big Brother, privoščila spremembo. Septembra si je dala na hrbet pod napis tetovirati žensko podobo s krili, tokrat pa si je polepšala še en del telesa.

Na zadnjem delu obeh stegen ima zdaj napis, ki se ravno prav opazi pod minikrilom. Svoji novi tetovaži je pokazala v zapeljivi obleki, ki je poudarila tudi njeno postavo, prijatelji in sledilci na facebooku pa so očitno to cenili, saj je kar niso mogli prehvaliti.