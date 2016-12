FOTO: S seksi koledarjem bodo kupili defibrilator

Že leta 2014 so gasilci PGD Unec navdušili Slovenke s seksi koledarjem, katerega mesece so krasile razgaljene fotografije njihovih članov. Naslednje leto so akcijo ponovili in poželi še več navdušenja. Letos so se odločili, da se bodo pred objektiv postavili še v tretje. Tako kot pri preteklih koledarjih bo tudi pri letošnjem, najbolj drznem do zdaj, izkupiček šel za dober namen.



V zadnjih dveh letih se je dvanajst postavnih gasilcev dodobra spoprijateljilo s fotoaparatom. Na letošnjem koledarju, ki je še bolj zapeljiv in izzivalen kot pretekla dva, pozirajo kot pravi profesionalci. Črno-beli posnetki bi prav lahko krasili katero ugledno modno revijo svetovnega slovesa, še toliko več pa so vredni, ker so na njih naši domači fantje, povrhu pa še pravi junaki, ki svoj prosti čas namenjajo pomoči potrebnim.



»Prejšnja leta smo na koledarju predstavljali gasilsko delo, letošnji posnetki pa so bolj pozerski. Ker je bil prvi koledar zelo pisan, naslednji že manj barven, ta pa je črno-bel, smo se šalili, da bodo ljudje mislili, da nam zmanjkuje barv,« se smeje poveljnik PGD Unec Jože Šlajnar.



»Letošnje snemanje je bilo že utečeno, saj je ekipa s fotografom Alenom Ivančičem vred vsa leta enaka. Tokrat nismo vključili živali, saj smo imeli prejšnja leta težave – prej poslušen pes je s snemanja ušel, običajno pridna mačka pa je začela praskati,« pravi. Živali so postale motiv, ker so tudi one deležne reševalnih akcij – prav letos so Unčani reševali psa, ukleščenega v skale.



Koledar je mogoče naročiti na elektronskem naslovu gasilci.unec@gmail.com, 10 evrov, kolikor boste odšteli zanj, pa bo namenjeno pomembnemu projektu. »Zbrana sredstva gredo namreč za nakup avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED), saj menimo, da ga okoliš, ki ga pokriva naš PGD, nujno potrebuje. S to investicijo v PGD Unec še naprej posodabljamo opremo in dvigujemo raven kakovosti naših posredovanj in reševanj. Defibrilator bodo lahko ob zastoju srca poleg gasilcev uporabili tudi krajani, zaposleni v okolici, naključni mimoidoči itd. In že če bomo s pomočjo defibrilatorja rešili eno samo življenje, bo naš trud poplačan,« poudarja.



Da je koledar res velik bum, pričajo povpraševanja, ki so jih gasilci iz PGD Unec letos prejeli po elektronski pošti že septembra. Predvčerajšnjim je iz tiskarne prispelo prvih petsto izvodov, načrtujejo pa, da jih bodo natisnili vsaj še enkrat toliko. »Vsako leto smo presenečeni nad odzivnostjo. Tudi letos se naročila hitro nabirajo,« sklene Šlajnar.