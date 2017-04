FOTO: S plesom nad kilograme

Simpatična voditeljica Nuša Lesar se je že pred leti poslovila od tehtnice, a ocenjuje, da sta skopnela vsaj dva kilograma. »Opažam, da se je, kar se strukture tiče, izboljšala situacija na zadnji plati.« Dodala je še, da jo to neskončno veseli in ji daje motivacijo za naprej. Foto Mediaspeed

Pet kilogramov je v le treh tednih izgubil Jernej Tozon, ki v šovu pleše z Jagodo Batagelj. Hitro hujšanje ga je nekoliko presenetilo. Vsem, ki bi radi shujšali in hkrati uživali, bi priporočal ples. Bodi plesalec in postani fit!« Foto Mediaspeed

Čeprav je Maja Martina Merljak pred manj kot letom postala mamica, se lahko pohvali s postavo, ki ji jo lahko zavida marsikatera mlajša kolegica. Čeprav se že nekaj časa ni tehtala, je opazila spremembe. »Moj Jure pravi, da se mi vidijo rebra in naj raje navržem kakšen kilogram. Opažam modrice in 'musklfiber', toda to menda nima teže. Imam pa prvič v življenju bicepse, a je za to delno kriv tudi sin.« Foto Mediaspeed

Iz dneva v dan je vitkejši tudi Dejan Vunjak. V štirih tednih je izgubil kar sedem kilogramov. A to še ni vse. »Opazi se, ko oblečem srajco ali kavbojke. Vsakodnevni treningi so pripomogli k večji kondiciji. Spremembe opažam tudi pri manjših mišicah, ki jih običajno ne uporabljam toliko. Zdaj vem, da sem jih prebudil, saj me vse boli!« Foto Mediaspeed

Ples ni kar tako. Da gre za šport, ki zahteva precej kondicije, so na lastni koži izkusili tudi zvezdniki v šovu Zvezde plešejo. Če so prvi teden še sopihali, ko so odplesali svojo točko, jih lahko zdaj pohvalimo, da so prav vsi zelo napredovali. Z večurnimi treningi in pridobivanjem kondicije pa zvezdniški plesalci kot za stavo izgubljajo tudi kilograme. Skupno so jih v prvih štirih tednih izgubili že več kot 25. Največ, kar sedem, jih je izgubil Dejan Vunjak, sledi mu čuk Jernej Tozon. Malo manj pa je nad izgubljanjem kilogramov navdušena Maja Martina Merljak, ki ji partner svetuje, naj se raje malo poredi.





