FOTO: Rok Ferengja skozi čas

Rodil se je 19. oktobra 1973 v Ljubljani, mami Tatjani in očetu Norbertu, kot tretji otrok. Ni imel lahkega otroštva: oče je bil nasilnež, ki je sinu, ko je bila ta še šolar, v navalu nasilja celo razbil glavo. Od nekdaj zaljubljen v glasbo je leta 1995, star 22 let, ustanovil Rok'n'Band. Dve leti pozneje je skupina v sodelovanju s Sašem Lošićem ustvarila svojo največjo uspešnico Jagode in čokolada, čez dve leti s ploščo Kako me mika dosegla platinasto naklado, leta 1999 pa je enak uspeh ponovil še album V nevarni fazi. Navdušenec nad motorji in kulturo petdesetih let je v začetku 21. stoletja našel še eno strast – aikido, ki ga trenira več kot desetletje. Rok je ponosen oče 6-letnega Marka in 11-letne Hane, ki ju ima s partnerico Aliso.

