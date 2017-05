FOTO: Ribičeva razkrila: jedel je kamenje in folijo

Saga o izgubljene kužku Tanje Ribič, ki se je končala prejšnji teden počasi dobiva epilog. Njen Miki je bil pogrešan nekaj dni, intenzivno so ga iskali tako domači kot privrženci Ribičeve. Miki je sedaj še nekaj dni doma in si je končno opomogel. Razkrila je, da je kuža jedel kamenje in plastiko, ko so ga našli je bil izčrpan in prestrašen.

Na njem so našli več kot 50 klopov, prve dni je veliko pil in počival. Sedaj si je opomogel in je v dobri kondiciji, sporoča slovenska igralka.