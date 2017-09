FOTO: Režiral je Melanio, zdaj toži Maria Galuniča in odhaja na trojko

Medtem ko je odšteval dni do penzije v javni TV-hiši, je nekdanji odgovorni urednik razvedrilnega programa na TV Slovenija Petar Radović že iskal nove izzive na TV3. Po naših zanesljivih informacijah bo televizijski režiser, ki je, potem ko se je k nam priselil iz Zagreba, zaslovel z oddajo Poglej in zadeni!, na komercialki kmalu začel nov projekt. Oddaja Poglej in zadeni! je bila sicer tudi življenjski projekt voditelja Stojana Auerja, ki pa je kasneje fokus preusmeril v politično delovanje, a to zanj nikoli ni bilo tolikšen zadetek kot omenjena oddaja oziroma ga bolj pogleduje, kot zadeva.

15.000 evrov je Radović zahteval od Hribarja zaradi žalitev.

Seveda je pogoj za novi posel, da se Radović najprej formalno upokoji na nacionalki, kjer se je v zadnjih letih zapletel v številne spore. Leta 2010 je zaradi žaljivih izjav v različnih intervjujih tožil Saša Hribarja za 15.000 evrov odškodnine za psihične bolečine. Tožbo je dobil, potrdilo jo je tudi višje sodišče, Hribar pa se je pritožil na ustavno in to je sodbi okrožnega in višjega razveljavilo zaradi ugotovljene kršitve ustavne pravice do svobode izražanja.



Letos je v začetku leta na delovnem in socialnem sodišču vložil tožbo zoper začasnega generalnega direktorja RTV Slovenija Marka Fillija in odgovornega urednika razvedrilnega programa Maria Galuniča. Radović je imel opraviti tudi z danes prvo damo ZDA Melanio Trump. Ko se je leta 1992 prijavila na tekmovanje za slovenski obraz leta, je bil režiser tekmovanja in televizijskega prenosa iz Portoroža. Melania je bila sicer druga, premagala jo je Martina Kajfež, ki je pozneje osvojila srce Jana Plestenjaka.