FOTO: Resničnostni prestopniki! Po šovu jih je dosegla roka pravice

Tokrat smo se lotili zvezdnikov resničnostnih šovov, ki so zaradi takšnih in drugačnih prestopov prišli navzkriž z zakonom. Vsi so bili za svoja dejanja tako ali drugače kaznovani, javnost pa je zagotovo najbolj presenetil Fahrudin Čaušević – ta zadnje tedne polni medijske stolpce s kartoteko kriminalnih dejanj, ki bi jih zlahka uvrstili v katerega od ameriških akcijskih filmov. Že čez nekaj dni se bo namreč znova našel na sodišču zaradi brutalnega ropa, zaradi katerega mu grozi triletna zaporna kazen.

Od zmagovalca do roparja



Faki, kot mu bližnji ljubkovalno pravijo, je lani v šovu Kmetija: Nov začetek prepričal Slovence in se uvrstil v finale ter zmagal. Mesece pozneje sta se Fahrudin in njegov brat znašla na sodišču zaradi brutalnega ropa, ki se je zgodil 29. aprila 2014. Takrat sta brata Čaušević med ropom pri družini Belovič hudo ranila enega od stanovalcev ter ukradla dva hranilnika z denarjem, iz sefa pa deset naložbenih zlatnikov Dunajski filharmoniki, vrednih skoraj 13 tisočakov, pet kilogramskih srebrnih palic (4761 evrov) in 20 stogramskih zlatih palic, katerih tržna vrednost je ocenjena na več kot 67 tisočakov. Fakijev brat je krivdo priznal, slavni kmet pa je trenutno v priporu, saj je bil pred dnevi znova poreden. S pajdašema naj bi vlomil v garažo na Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani. Faki pravi, da ni kriv, rop iz leta 2014 pa naj bi po naših podatkih konec novembra, ko se bo znova znašel na sodišču, priznal in posledično na Dobu odsedel skoraj tri leta.

