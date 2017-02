FOTO: Regina po terapiji: za maškare bom …

Pevka Regina Kogoj je objavila fotografijo, na kateri je njen hrbet videti, kot da bi ga nekdo na silo izmaličil. Brez skrbi, to je posledica nove priljubljene terapije z ventuzami, ki se uporablja za razstrupljanje telesa, čiščenje limfe, vračanje moči, energije in toplote. Prekmurka se je zatekla k alternativni pomoči, saj je bila prepričana, da ji bo tehnika sprostila mišične vozle in napetost. A je na koncu spoznala, da je po nepotrebnem trpela bolečine in se ji vse skupaj ni izplačalo. »Poskusila sem, vztrajala tudi, pri meni ni bilo bistvenega izboljšanja, ampak to je stvar posameznika,« je povedala in priznala, da se bo drugič bolj natančno pozanimala, kaj bi bilo primerno za njen razboleli hrbet.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«