FOTO: Rebeka Dremelj komentirala posnetek: Noro!

Leta bežijo in na srečo slabo pozabljamo, dobrega pa se spominjamo. V zadnjih dneh spomine obuja tudi slovenska podjetnica in pevka Rebeka Dremelj. Danes namreč mineva 18 let od prvega zmenka z možem Sandijem Škalerjem. Od takrat sta skupaj prebrodila že marsikaj, tudi bolezen, o kateri smo poročali pred časom. V skupnem življenju sta se jima rodila še dva neprecenljiva biserčka: Sija in Šanaja.