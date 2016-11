FOTO: Razkrivamo preteklost policista, ki se je na facebooku lotil Repića

Je ravnanje policista dopustno? Kljub dejstvu, da bi se dalo o primernosti podvigov Aleksandra Repića in Petra Martića na veliko razpravljati, seveda ostaja tudi vprašanje, ali lahko oseba v uniformi v prostem času o svojih službenih obveznostih razpravlja prek spletnih omrežij. Navsezadnje so to privrženci vzeli za grožnjo, pa tudi sodniki in tožilci se, kadar presežejo svoja pooblastila na teh omrežjih, znajdejo v medijih. Prav klepeti na facebooku so povzročili afero s policijskim sindikatom, zaradi katerega je trenutno brez službe v policiji šef sindikata Zoran Petrovič.