FOTO: Razkrivamo, kaj se je finalistki Evi zgodilo pred nastopom

Eva Gorenc, pevka, ki se je v drugi polfinalni oddaji Slovenija ima talent uvrstila v finale, je imela pred nastopom smolo. Preden je stopila pred žirante in kamere, se je namreč opevala in pred odhodom na oder so sledili še zadnji popravki ličil in pričeske.

Ker ji je lak za lase zašel v usta, je prosila za kozarček vode. Zaradi treme in nestrpnosti se je polila po bluzi, kjer je nastal očiten moker madež.

Samo nekaj minut pred nastopom je ekipa tekla po sušilnik za lase in ji tako rekoč že skoraj na odru sušila madež, ki bi bil še kako viden.

Ste ga vi opazili?