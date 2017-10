FOTO: Razkrito, kako so ga postarali za več deset let

Pevec Klemen Mramor Clemens se je v tretji oddaji Znan obraz ima svoj glas prelevil v enega izmed članov legendarnega Ansambla Lojzeta Slaka.

Da se je postaral za kakšnih 40 let, pa so se morale roke maskerk kar pošteno potruditi. V maski je presedel kar tri ure, končni rezultat pa je bil naravnost neverjeten. Vas zanima, kako je potekala njegova preobrazba?

Kar nekaj dela so imele tudi z Niko Zorjan, ki je postala King Afrika in se je morala za nastop posloviti od svojih rožnatih las. Maskerke so ji naredile plešo in dodale konkreten zalogaj kilogramov.