FOTO: Raperjeva žena in bivša Playboyeva zajčica ujeti v enaki

Džins obleke slovenskega oblikovalca Davida Hojnika so navdušile slovenske estradnice. V taki s perjem, satenastim pasom in čipkastimi našitki se je na praznovanju rojstnega dneva 6pack Čukurja v Mariboru sprehajala njegova žena Nika Čukur, nekaj dni kasneje pa se je v skoraj enaki obleki na ljubljanskem tednu mode pojavila še nekdanja Playboyeva zajčica in umetnica ličenja Doroteja Premužič.

Kateri je bolje pristajala, lahko presodite v galeriji.