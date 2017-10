FOTO: Rado Mulej si je kar v maski vzel Playboyevo nagico

Avgusta je Svetlana na facebooku objavila to fotografijo in pripis: Moje delo na TV3. Že 3. septembra je bila voditeljica. Foto: Facebook

Do Rada Muleja je težko ostati brezbrižen. Hrupen, zgovoren in samovšečen je pač lahko samo simpatičen ali nadležen. A očitno ve, kaj hoče, in to tudi dobi. Tako se je zgodilo tudi konec poletja, ko ga je postavna blondinka ličila na TV3. Očitno mu je bila všeč in Mulej je seksi maskerko povabil, naj bo z njim voditeljica.

24 let ima Svetlana, ki se je priselila v Ajdovščino.

Ker je privolila, so morali na televiziji na hitro najti novo dekle, ki liči goste pred nastopom pred kamero. Ob Muleju se v oddaji pojavlja seksi blondinka, ki jo sicer voditelj vztrajno kliče Žabica, izvedeli pa smo, da je njeno ime Svetlana Cigoj in je žena slovenskega plesalca Saše Cigoja, s katerim ima tudi sinčka. In medtem ko je njena naloga v oddaji, da tekmovalce premika na stolih in gledalcem jemlje dih, smo odkrili, da je imela seksi Svetlana, ki se je sicer v Slovenijo, in to v Ajdovščino, priselila iz Ukrajine, svojih pet minut slave, še preden je Muleju delala make up, bila je namreč Playboyeva nagica, njena slika pa je krasila tudi lansko decembrsko naslovnico revije za moške.

Sicer pa je 24-letnica tako kot njen mož plesalka in tudi učiteljica plesa, ki je še decembra dejala, da si želi biti oboje, učiteljica plesa in vizažistka. No, zdaj je voditeljica.



Žabica bo plesala na POP TV Neuradno smo izvedeli, da bo Svetlana Cigoj ena od tekmovalk v naslednji sezoni šova Zvezde plešejo. To posledično pomeni, da je ne bomo več gledali kot tisto, ki tekmovalce premika na stolih in gledalcem jemlje dih na TV3, ampak kot seksi plesalko.