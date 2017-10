FOTO: Prvi intervju Tadeja Piška: Moral bi postati pravnik

Da ga zanima igralstvo, je ugotovil v šestem razredu osnovne šole. »Vpisal sem se v dramski krožek, mogoče bolj zaradi tega, ker je pač bilo treba otroka nekam spraviti po šoli,« pove v smehu. »Ko sem končal gimnazijo, sem bil prepričan, da bom študiral pravo, ker so pač vsi v družini pravniki – oče, mama, sestra. To naj bi bilo nekako samoumevno,« se spominja časov, ko je moral sprejeti eno najpomembnejših odločitev v življenju. »V dramskem krožku so me spodbujali, naj se vpišem na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, jaz pa sem okleval. Na prijavnici sem imel na prvem mestu vpisano pravo, potem pa sem si rekel, da bom poskusil na akademiji in da nimam česa izgubiti, saj sem imel dovolj točk tudi za pravo, če bi mi spodletelo na akademiji. No, potem pa sem bil sprejet na AGRFT,« danes ne obžaluje odločitve, da je poslušal svoje srce. »Ne predstavljam si, da bi bilo kakorkoli drugače,« se nasmehne nesojeni pravnik. Doma njegovi odločitvi nihče ni nasprotoval, pravzaprav ga vsi zelo podpirajo. »Mama mi je takrat dejala, da to najbrž ne bo lahka pot, a da je odločitev le moja. Danes me vsi spremljajo in obiskujejo moje predstave. Imam veliko srečo,« je ponosen na družino. Njegova največja oboževalka in kritičarka je babica, po poklicu zobozdravnica. »Doma ima mapo, v kateri ima spravljene vse moje pesmi, ki sem jih pisal od malih nog. Vsakič, ko napišem kakšen tekst, ga najprej prebere ona in mi pove svoje mnenje. Zagotovo pa ni takšna oboževalka, ki bo rekla, da je vse dobro, ker je to naredil njen vnuček. Je precej kritična, ker tudi sama piše, v gledališče pa že od nekdaj zelo rada hodi,« pravi Tadej. Umetniško žilico je podedoval po njej, ponosno doda.

