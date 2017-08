FOTO: Prve težave na snemanju nove Kmetije

Vizažistka Lara Oven in voditeljica Natalija Bratkovič. Foto: Pro Plus

Medtem ko gledalci še čakajo na prihod resničnostnega šova Kmetija na televizijske zaslone, ekipa pridno ustvarja. Na snemanju promocijskega spota je bila v središču dogajanja voditeljica Natalija Bratkovič, ob njej pa tudi statisti.

No, ustvarjalci šova so imeli med snemanjem kar nekaj težav. Vizažistka Lara Oven je v ohlajenem lovskem domu poskrbela za brezhiben videz. A vročina je povzročala kar nekaj težav, tako da so bili popravki nujni na nekaj minut. Promocijski spot so snemali sredi vročinskega vala, ki je v Prekmurju verjetno še bolj neznosen. Ekipa je delala na peklenskem soncu. Bilo je več kot 35 stopinj Celzija.

Člani ekipe so ob tem povedali, da so na soncu dobili pravo kmečko barvo, poleg tega pa so se spopadali še s klopi in z mrčesom. Ker je snemanje potekalo na posestvu Kmetije, bodo verjetno z žuželkami imeli težave tudi tekmovalci.