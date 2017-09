FOTO: Prva dama slovenske košarke

Izjemna novinarka in voditeljica Sanja Modrić je že lepo število let prepoznaven obraz malih zaslonov. Pa ne le to. Poleg tega, da je predana mati dveh deklic in žena košarkarja Stipeta Modrića, je Sanja tudi ženska, ki se je s svojo profesionalnostjo, zabavnimi domislicami in nalezljivim nasmehom usidrala v srca gledalcev in popestrila evropsko prvenstvo v košarki. Slovenci so jo na družabnih omrežjih poimenovali za kraljico ljudskih src, s tem pa se še kako strinjamo, saj je še nikoli v karieri, pravzaprav v zadnjih letih, ko je delala na nacionalki, nismo videli tako sproščene, nasmejane in navihane. Sama ob teh komplimentih ostaja skromna, pravi, da se težko komentira. »Verjetno je to posledica spleta številnih okoliščin. Tega, da rada delam stvari v živo, da mi to daje dodaten adrenalin. Tega, da imam zares rada košarko, da je reprezentanca igrala odlično in je potem tudi delo lažje. Predvsem pa verjetno tega, da sem si lahko dovolila sprostiti se, ker sem imela izjemno podporo sodelavcev, urednika, vodstva Pop TV, ki so verjeli vame,« pravi Sanja. Skupaj s Sašo Dončićem pred kamero nista bila odlična, bila sta fantastičen dvojec, ki nas je zabaval in nam do finala vlival upanje, da se naši fantje ne bodo predali. Sanja nam je zaupala, da se s Sašo poznata že dolgo. »Vendar je bilo 'poslovno' sodelovanje za naju oba nekaj novega. Z nekaterimi gosti, sogovorniki, sodelavci se enostavno ujameš, z drugimi ne. Saša je karizmatičen človek, poln življenjske energije, lepo je bilo sodelovati z njim.«

