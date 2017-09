FOTO: Profesor Alojz zatresel ljubljansko Situlo

Sosedje so posneli predavateljevo arhitekturno stvaritev in jo pripeli k pismu. Foto: sosedje

Situla, najbrž še vedno najnovejša ljubljanska stolpnica, se že nekaj dni trese od ogorčenja nad enim od sosedov. Predavatelj s celjske zasebne komercialne šole, ki je ob tem še podjetnik, Alojz Klaneček, je v podzemnem delu stavbe, kjer s sosedi parkirajo, zidal. Strokovnjak za zavarovalne posle se je očitno pozabaval še z arhitekturo in gradnjo, potem pa spisal svojevrstno piar sporočilo, v katerem se je s svojo stvaritvijo malce pohvalil in sosede spravil »na obrate«.



Klaneček je športni pilot motornih letal in je tokrat očitno poletel malce previsoko.



Zdi se, da je Klaneček, ki se na svoji spletni strani sicer pohvali, da je športni pilot motornih letal, tokrat očitno poletel malce previsoko. Njegov dopis, poln zadovoljstva nad lastnim ravnanjem, je, najbrž zato, ker ob maratonu in triatlonu res ne more imeti časa še za diplomacijo, končal v našem nabiralniku. In branje je prav zanimivo, v njem pa je Klaneček sosedom iz stolpnice ob železnici potarnal nad prostorsko stisko: »Res je, da sem pretekli vikend zagradil del prostora ob mojem parkirišču s knauf ploščami in si tako omogočil shranjevanje stvari, kot so: rezervne gume za avto, kolesa, pripomočke za vožnjo z motorjem, smuči ipd. Klet, ki jo imam, je namreč premajhna in jo namenjam za druge stvari, ki jih potrebujem. Menim, da z zagraditvijo tega dela prostora nisem škodil nobenemu od sostanovalcev, poleg tega pa tudi nisem počel nič takega, za kar bi potreboval dodatno dokumentacijo. Seveda tudi nisem ogrožal požarne varnosti (tudi elektriko je napeljeval strokovnjak) ali kaj podobnega, niti estetike, kajti predelave se praktično skoraj ne zazna. Sem pa zaradi ugodnosti, ki sem jo s tem pridobil, pripravljen za skupnost stanovalcev prispevati 200 €/leto. Prosim, da pod temi pogoji lahko še naprej uporabljam zagrajeni del prostora v kleti.«

200 evrov bi profesor plačal stanovalcem.

Klaneček je dopis podpisal kot pravi znanstvenik, pred imenom in priimkom je pristavil doc. dr., o tem, ali bo romal tudi na pristojno gradbeno inšpekcijo in k inšpektorjem za delo, ki bodo preverili, kateri mojster za električne napeljave pride storitev opravit za vikend in ali izda račun, bo zagotovo odločal zbor lastnikov.