FOTO: Prihaja nov najlepši

Postavni slovenski fantje pogumne narave bodo v kratkem spet stopili v ospredje. Začenja se namreč izbor za uradno najlepšega slovenskega fanta za leto 2017. Organizacija Mister Slovenije je na svoji uradni spletni strani že objavila razpisne pogoje in prijavnico.



Projekt Mister Slovenije bo že deveto sezono ponudil priložnost mladim, ki želijo stopiti iz povprečja pod estradne žaromete. Štirje meseci priprav, družabnih in športnih aktivnosti, fotografiranj in nastopanj so se začeli prav v teh dneh. Predal s prvimi prijavnicami se že polni, organizatorja projekta Erik Ferfolja in Nina Uršič k prijavi vabita »različne profile kandidatov. Poleg tistih z manekenskim potencialom iščemo tudi bolj športno grajene, pri katerih višina ni tako pomembna, saj izbiramo tudi ambasadorja Proteini.si. Sicer pa si želimo čim več simpatičnih, zgovornih in sproščenih mladeničev, ki bodo s svojo energijo zapolnili prostor.«

