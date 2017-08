FOTO: Pri Romihovih začetek nečesa novega in posebnega

Ker imata že kar nekaj izkušenj, sta strah in trema odveč. »Veseliva se z njo! Lila navdušeno odšteva dneve do prvega šolskega dne, kar je veselje opazovati. Večkrat na glas ponavlja, kdo vse bodo njeni sošolci. Že junija sta z mamico kupili šolsko torbo, ki jo je nekaj dni seveda navdušeno nosila po hiši,« nam je zaupal Boštjan, ki še pravi, da prvi šolski ni noben bavbav. »Ne gre za odhod na fronto,« se zasmeji. Ponosni očka pravi, da je Lila nad vstopom v prvi razred še toliko bolj navdušena, ker letos ravno na prvi šolski dan svoja vrata odpira čisto nova šola, ki je ogromna pridobitev za njihov mali kraj. »Edina skrb, povezana s tem, je varna pot v šolo, torej cesta. Ker smo blizu in je pešačenje najbolj normalna izbira, ji bo treba dobro odpreti oči na cesti. Z Laro ji bova nekajkrat pokazala najbolj nevarne točke na poti do šole, ostalo pride sproti. Sicer pa beseda strah nima česa početi na prvi šolski dan. Starši smo tu, da otroka bodrimo in mu z zgledom pokažemo, da so morebitne negotovosti odveč.«

