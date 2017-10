FOTO: Pri 14 tehtal 140 kilogramov, tak je danes

Danes motivira druge in jim pomaga pri izgubi kilogramov in oblikovanju telesa. Foto: vir: instagram

Danes motivira druge in jim pomaga pri izgubi kilogramov in oblikovanju telesa. Foto: vir: instagram

Danes motivira druge in jim pomaga pri izgubi kilogramov in oblikovanju telesa. Foto: vir: facebook

Osebni trener Andrej Milutinović, ki ga bomo bolje spoznali v komentatorski oddaji Od težaka do junaka, ki se navezuje na resničnostni šov The Biggest Loser, zelo dobro ve, kako se je boriti z odvečnimi kilogrami. Andrej je bil namreč že kot otrok precej okrogel, pri 14 letih pa je tehtal neverjetnih 140 kilogramov.

Takrat mu je zdravnik dejal, če ne bo shujšal, lahko doživi srčni infarkt, zato se je odločil popolnoma spremeniti svoje prehranjevalne navade. V treh mesecih je shujšal kar 40 kilogramov, se začel ukvarjati s fitnesom, v zadnjih letih je postal celo svetovni prvak v fitnesu, danes pa je uspešen osebni trener, ki drugim pomaga pri boju z odvečnimi kilogrami in oblikovanju postave.

Pravi, da je to zanj sanjska služba, pravzaprav hobi, s katerim lahko služi, in da bo to počel do konca življenja, če mu bo le usojeno.