FOTO: Prestiž: drag okus duhovnika Antona Jamnika

V času modnega tedna smo bili še posebej pozorni na modni okus Slovencev. Zanimivo je, da so poznavalci modnih smernic med tiste z najbolj izbranim in dragim okusom prišteli tudi slovenske duhovnike, saj se nekateri vozijo v prestižnih avtomobilih, nosijo pregrešno drage ure in nakit ter se oblačijo v kreacije svetovno znanih oblikovalcev. Tisti, ki poznajo način življenja prenekaterih duhovnikov, znajo povedati, da se v njihovih omarah skriva pravo bogastvo. Že ena ura stane tudi do več deset tisoč evrov, k temu je treba prišteti še stilsko dovršene obleke slavnih znamk, ki si jih povprečni verniki niti v sanjah ne bi mogli privoščiti.

Med vsemi posebej izstopa pomožni ljubljanski škof dr. Anton Jamnik, ki ima po mnenju modnih poznavalcev najboljši stilski talent. Morda se odgovor skriva v vzgoji in tudi finančnem zaledju družine Jamnik. Eden od njegovih bratov je bil denimo finančni direktor propadlega podjetja SCT, drugi pa član uprave Nove ljubljanske banke. Sam pomožni škof je celo nadzornik zdravstvenega podjetja Medicor, v katerem se zdravi tudi Igor Bavčar, kar je tudi svojevrsten primer med duhovniki.