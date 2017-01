FOTO: Presrečna Neža Bračič: pokazala svoj zaklad

Mala Zala se ne more nagledati bratca Timona. Foto: Petra Nuzdorfer

Ponosna mamica in očka kljub pomanjkanju spanja uživata. Foto: Petra Nuzdorfer

Božiček je imel letos veliko dela, saj je obdaril kar nekaj slavnih mamic. Ena izmed srečnic je Neža Bračič, ki je le slab teden pred svetim večerom izrekla dobrodošlico sinčku Timonu. Novega družinskega člana se je še posebej razveselila Zala, pozorna in ljubeča sestrica, ob kateri mu ne bo nikoli dolgčas. Neža prekipeva od sreče, četudi je z dvema malima otrokoma zelo naporno, vendar prevladata sreča in brezpogojna ljubezen, ki ju izžareva njun največji zaklad, kot je poimenovala svojo družinico. Mamica je navdušena tudi nad novimi fotografijami, pod katere se je podpisala Petra Nuzdorfer, mojstrica za fotografiranje najmlajših. Neža je s svojim Mitjo in Zalo pozirala že kmalu po njenem rojstvu, zato lahko že kmalu pričakujemo novo serijo ovekovečene družinske sreče.

