FOTO: Presrečna Maruša Oblak: postala je mama dveletne Aju

Na premieri Idiotov v Mladinskem gledališču, v kateri je igrala, gledalcev ni osupnila le s svojim igralskim mojstrstvom, ampak tudi z mladostnim videzom, ob katerem je bilo kar težko verjeti rojstnemu datumu, ki ga kaže njen spletni življenjepis. »Zaradi gledališča in zasebnega življenja hočem ostati fit,« pravi Maruša Oblak (50), ki se ji je pred kratkim uresničila dolgoletna želja po materinstvu. Izziv je še toliko večji, ker se je v novo vlogo podala popolnoma sama.



Po srečo v Nepal



»Klobuk z glave vsem mamam sveta,« pravi igralka. Usoda ji je čudovito, a tudi zahtevno materinsko nalogo namenila junija lani, ko je v njeno življenje prišla dveletna Ajušri. Kar tri leti je trajalo, da so bili doma in v Nepalu speljani vsi postopki in je bila izdana odločba: poleg zamudnega posvojitvenega postopka je proces posvojitve podaljšal še uničujoč potres, ki je leta 2015 zravnal s tlemi velik del dekličine domovine. »Po tem, ko se dolgo časa ni nič zgodilo, sem odpotovala tja, da bi pospešila zadnji del postopka in jo srečala. V nekaj tednih je bilo vse urejeno, vmes pa sem spoznavala deklico, ki so mi jo namenili. Vsak dan sem obiskovala sirotišnico in jo v kengurujčku sprehajala po Katmanduju. Na začetku je jokala – bala se je, saj ni bila vajena visokih svetlopoltih ljudi. Postopoma pa me je sprejela,« se spominja igralka.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«