FOTO: Prepoznate te golobradce?

Rok in Blaž Švab. Foto: youtube

Prepoznate mladeniče na fotografijah? Danes so malo starejši, nekateri so pridobili kakšen kilogram, drugi pa izgubili kakšen las na glavi. Če še niste povsem prepričani koga gledate, gre za mlade člane zasedbe Modrijani.

Na spletu smo izbrskali nekaj starih posnetkov, ko je bila skupina še na začetku svoje glasbene kariere. Delovati so začeli leta 2000 in veljajo za enega najbolj priljubljenih ansamblov pri nas. So tudi edini, ki jim uspe karte za tradicionalno Noč Modrijanov razprodati še v dnevu, ko pridejo v prodajo.