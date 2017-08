FOTO: Prepoznate ljubkega fantiča? To je Slovenec, o katerem govorijo v presežnikih

Košarkarska žoga je bila danes polnoletnemu Luki Dončiću dobesedno položena v zibelko. Od nekdaj je bil vajen, da se je v očetovi družbi gibal v krogih, ki so krojili slovenski košarkarski vrh. Če je kot deček občudoval Raša Nesterovića in mnoge druge, je danes gotovo on v vlogi tistega, ki je občudovan.

V arhivu smo našli fotografijo, ki je nastala na terasi lokala Flamenco, ko je leta 2007 Nesterović prišel na oddih v Slovenijo. Na fotografiji sta tudi Lukova mama Mirjam in Lukov oče Saša Dončić.

#eurobasket2017 A post shared by Luka Doncic (@lukadoncic) on Aug 30, 2017 at 11:31am PD