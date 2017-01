FOTO: Prepoznate deklico? Danes je slavna igralka

Razlika med malo in veliko Injo je predvsem v letih in manj v videzu. Foto: Damjan Dimic

Zagotovo bi prepoznali to lepotico, četudi vam ne bi izdali njenega imena. Fotografije znanih iz zgodnjega otroštva so pri oboževalcih še posebej priljubjene, zato jih je igralka in manekenka Inja Zalta pošteno razveselila, ko je pokazala, kakšna je bila videti kot deklica. V višino ni pretirano zrasla, zato pa se je osebnostno razvila v pravo fatalko. Njeni domači so že tedaj vedeli, da bo njihova hči počela nekaj vznemirljivega, saj je bila vedno pripravljena kaj ušpičiti. Vendar se niso nadejali tako silovitega in hitrega preboja v ospredje, zato tudi sami večkrat pogledajo v družinski album, kjer vedno znova ugotovijo, da je bila že takrat pravi magnet za fotografe.

