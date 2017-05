FOTO: Preobrat v plesnem šovu! Škufca dvignil desetko, potem pa ...

Zaplesal je kot zna le on. Foto: mediaspeed

Mnogi mu očitajo, da je strog in neizprosen sodnik, tokrat pa je Andrej Škufca pokazal svojo človeško plat. V nedeljski oddaji je pokazal, da se tudi v njegovem naboru skriva loparček z oceno 10. Zaenkrat pa te močno zaželjene ocene še ni namenil tekmovalcem, tokrat si je za svojo umetniško pesnitev Povodnega moža to oceno zaslužil kar voditelj Peter Poles.

To pa še ni bilo konec presnečenj v tokratnem šovu. Škufca je po prepiru z Bizovičarjem stopil na plesni parket in spontano zavrtel dve plesalki, ena je bila soplesalka Denisa Porčiča, simpatična rjavolaska Martina Plohl. V zameno za ta ples je moral Lado obljubiti, da se bo naslednjo nedeljo po parketu zasukal tudi on. Bo izpolnil obljubo?