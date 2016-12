FOTO: Predsednikov prijatelj Jan: imata veliko skupnega

Jana Plestenjaka in predsednika države Boruta Pahorja druži veliko stvari. Poleg tega, da ju nenehno povezujejo z ženskami, ki naj bi bile njune intimne prijateljice, in dejstva, da sta pri samem vrhu na lestvicah priljubljenosti, sta tudi moda in manekenstvo nekaj, kar jima je skupno. Borut je sicer svojo lepotno kariero začel in zaključil kot študent, Jan pa se v tej vlogi preizkuša v zadnjem času in dobesedno navdušuje.

