FOTO: Pred leti zmagala na EMI, poglejte kaj dela zdaj

Na Hitradiu Center so se okrepili. Po novem je njihova voditeljica pevka Eva Boto, ki je pred petimi leti zmagala na Emi s pesmijo Vejramem.

V radijske vode je padla čisto po naključju, ko je gostovala v radijskem jutranjem šovu.

Eva poslušalce zabava ob koncih tedna in pravi, da ji je delo zaenkrat zelo všeč. In kaj je največji kiks, ki se ji je zaenkrat zgodil? »Od tega, da sem govorila v eter, da je že julij namesto avgust, do tega, da sem pozabila prižgan mikrofon, medtem ko sem veselo čvekala s sodelavko,« je razkrila novopečena radijka.