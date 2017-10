FOTO: Pred kamero Pop TV skoraj do konca, potem se je zgodilo

Umivanje in osebna higiena sta v Kmetiji problem. Ni kopalnice in zato se morajo tekmovalci umivati kar na prostem. Na terasi, če pač drugje ni prostora. To je storila tudi Monika, Sabina pa ji je ob tem očitala, da se vedno rada sleče pred drugimi ter s tem, da kaže noge in ritko, izziva moške.

Monika trdi, da na pol gola ne zapeljuje

Čeprav Monika trdi, da ne izziva in da nikogar ne zapeljuje, je prepričana, da jo bodo druge ženske nominirale, da bi čim prej zapustila kmetijo, ker da so nanjo ljubosumne. Vseeno pa je bila Sabina prijazna in ji je pomagala pri umivanju. Ob tem si ni mogla pomagati in ji je skušala sleči kopalke. Očitno ji je Monikina ritka všeč še bolj kot moškim ...